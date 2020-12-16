Матч лидеров: почему игра «Спартака» и «Зенита» имеет ключевое значение для концовки чемпионата РПЛ

16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 19-го тура РПЛ, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак». Учитывая нынешнюю турнирную ситуацию, встреча может стать ключевой не только в рамках первой части, но и всего сезона-2020/21. В случае победы подопечные Сергея Семака могут увеличить отрыв от ближайшего конкурента до шести очков и серьёзно увеличить свои шансы на завоевание золотых медалей.

Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» может стать ключевым не только на «осеннем» отрезке, но и во всём национальном чемпионате. На данный момент петербуржцы лидируют в таблице и опережают принципиального соперника на три очка, а в случае успеха увеличат гандикап вдвое. С учётом нынешнего состояния соперников сине-бело-голубых, задела может вполне хватить для того, чтобы уверенно чувствовать себя на протяжении оставшейся части сезона и в третий раз подряд завершить чемпионат на первом месте.

Несмотря на провал в Лиге чемпионов, в РПЛ «Зенит» остаётся главным претендентом на золотые медали. В первую очередь за подопечных Сергея Семака говорит самый мастеровитый по меркам чемпионата состав, который уже неоднократно доказывал своё превосходство над оппонентами. Пусть в еврокубках Артём Дзюба и компания не могут противостоять более быстрым коллективам, играющим в современный, сверхинтенсивный футбол, но на внутренней арене данного подбора исполнителей более чем достаточно. Это было доказано в прошлом и позапрошлом розыгрышах первенства. При этом год назад ближайший преследователь отстал от сине-бело-голубых на 15 очков.

В случае домашней победы над «Спартаком» «Зенит» фактически может оказаться в том же положении, что и год назад. Да, тогда отрыв от «Локомотива» составлял на четыре балла больше, но шести очков может хватить петербуржцам для итогового успеха. В сезоне-2019/20 они уже доказали, что в отсутствие необходимости биться в еврокубках способны практически идеально выступать в РПЛ. Тогда в последних 11 турах они не потерпели ни одного поражения и одержали восемь побед, и нет никаких предпосылок к тому, что на этот раз они выступят значительно хуже.

Оборонительная линия не только не стала слабее, а даже получила качественное усиление в лице Деяна Ловрена. В полузащите появился дорогостоящий Вендел, а атакующая связка Дзюба — Азмун не потеряла в продуктивности. Если в прошлом году после 18 встреч россиянин и иранец имели в своём активе 19 (10 + 9) и 11 (6 + 5) баллов по системе «гол + пас», то в этом оба набрали по 15 (10 + 5 и 11 + 4 соответственно). И это несмотря на то, что Сердар пропустил четыре матча из-за ангины, а Артём два из-за проблем со спиной и мышечного утомления.

С учётом того, что в ходе оставшейся части сезона футболисты «Зенита» будут проводить преимущественно по одному матчу в неделю, им должно хватить ресурсов для уверенного продвижения по дистанции. Возможно, повторить спурт образца прошлого первенства и не удастся, но свои 20 очков петербуржцы наверняка возьмут. В этих условиях соперничать с ними будет крайне сложно. Особенно памятуя о том, что их противники также испытывают серьёзные трудности.

Да, «Спартак» впечатляюще проводит нынешний сезон и по праву занимает место среди лидеров. Но его игра вряд ли вселяет уверенность в то, что он способен без спадов продержаться всю оставшуюся дистанцию сезона. Красно-белые уже не раз оступались по ходу чемпионата, причём в противостояниях с не самыми сильными оппонентами. Достаточно вспомнить потери очков во встречах с «Уфой» и «Уралом», а также всего одно набранное очко в двух играх с «Сочи». Да, подопечные Владимира Федотова занимают место в шестёрке и в целом смотрятся очень впечатляюще, но вряд ли это может служить оправданием для команды, претендующей на золото.

Не стоит также забывать, что в отличие от большинства конкурентов подопечные Доменико Тедеско были практически лишены необходимости играть на два фронта. Да, «Спартак» выступал в групповом раунде обновлённого Кубка России, но там провёл всего два матча и то не основным составом. К тому же вряд ли встречи с «Родиной» и «Енисеем» могут посоперничать по уровню интенсивности с играми еврокубков. И даже несмотря на такой лёгкий график, красно-белые умудрились пять раз сыграть вничью и трижды уступить. В весенней части сезона почти все команды будут находиться в равных условиях, во всяком случае, если с ходу не вылетят из второго по значимости внутреннего турнира. Исключением станет «Краснодар», который во второй половине февраля сразится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы и вполне возможно задержится в еврокубках.

Также всем известны проблемы «Спартака» с игрой в позиционном нападении, которые может решить разве что усиление состава. Клуб так и не купил плеймейкера, а выступавший в данном качестве в прошлом сезоне Зелимхан Бакаев пока так и не смог вернуться на свой уровень. Виноват в этом коронавирус или нет, не имеет особого значения. Факт в том, что заменить его некем. Александр Кокорин и Джордан Ларссон некомфортно чувствуют себя в этой роли, а Остон Урунов пока не похож на футболиста, способного помочь красно-белым в чемпионской гонке. И покупка Матиаса Норманна, о трансфере которого из «Ростова» ходят слухи, не решит эту проблему.

Ещё до недавнего времени одним из главных соперников «Зенита» считался ЦСКА. Однако в ноябре коллектив Виктора Гончаренко неожиданно сдал — в последних семи матчах во всех турнирах его подопечные не одержали ни одной победы и потерпели сразу три поражения. В итоге армейцы заняли лишь четвёртое место в своей группе Лиги Европы, а в РПЛ опустились с первой на третью строчку. Вследствие этого не исключено, что уже в четверг после матча в Ростове-на-Дону белорусский специалист может быть отправлен в отставку.

Для сравнения, в первых 14 матчах сезона показатель xG (ожидаемых голов) у ЦСКА составлял 21,04 (1,5 в среднем за игру), причём на высоком уровне была и реализация (27 забитых мячей). В последних четырёх встречах он был равен 5,8 (1,45 в среднем), но голов было оформлено всего пять. Во многом причиной тому стала плохая форма нападающих, а также проблемы Николы Влашича. Хорватский хавбек заметно подустал и в последних встречах лишь отдалённо напоминал самого себя осеннего образца.

Если ЦСКА не сумеет одолеть «Ростов», то вторую часть чемпионата вполне может начать под руководством другого специалиста. При этом нет никакой уверенности, что смена наставника придаст футболистам заряд энергии и позволит успешно провести концовку. На данный момент главным кандидатом считается Василий Березуцкий, который, хоть и является легендой клуба, но не имеет опыта работы главным тренером.

За исключением «Спартака» и ЦСКА, вряд ли хотя бы одна команда может задуматься о борьбе за золото. «Ростов» недавно солидно обновил состав и вряд ли будет стабилен на протяжении оставшегося отрезка чемпионата. «Динамо» же хоть и мобилизовалось под руководством Сандро Шварца, но также вряд ли способно сохранять высокий темп. Бело-голубые уже проиграли почти всем прямым конкурентам, а победы над измученными еврокубками «Локомотивом» и «Краснодаром» вряд ли могут считаться серьёзным доводом в их пользу.

Что касается действующих серебряных и бронзовых призёров, то рассматривать их как претендентов на чемпионство крайне сложно. Виной тому солидный отрыв, который насчитывает уже более десяти баллов. И если «Краснодар» хотя бы находится на подъёме и теоретически может угнаться за тройкой лидеров, то «Локомотив» пребывает в кризисе. Из последних семи матчей железнодорожники проиграли четыре, причём дважды пропускали по пять мячей за игру.

Перспективы железнодорожников будут напрямую зависеть от зимней трансферной кампании. Летняя получилась крайне неудачной, а по её итогам «Локомотив» остался без ключевого футболиста в лице Алексея Миранчука и не нашёл ему достойной замены. Усилением стали разве что приобретённый у «Порту» Зе Луиш да талантливый белорус Виталий Лисакович, в то время как Франсуа Камано и Слободан Райкович пока не оправдали вложенных в них средств. Гвинеец не отметился ни одним результативным действием в 13 матчах, а серб и вовсе с ходу снискал славу одного из самых ненадёжных защитников лиги.