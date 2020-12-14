«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы

Стало известно, с кем сыграет «Краснодар» в 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Жеребьёвка прошла в швейцарском Ньоне. По её итогам «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» из Хорватии.

Первая встреча состоится 18 февраля 2021 года в Краснодаре, а ответная — 25 февраля в Загребе.

«Краснодар» вышел в 1/16 финала Лиги Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов, в которой подопечные Мурада Мусаева играли с «Челси», «Севильей» и «Ренном» и набрали пять очков.

Ранее «Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ, забив пять мячей.