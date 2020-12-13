«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ, забив пять мячей
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Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Краснодару» принесли голы Виктора Классона, Реми Кабеллы, Магомеда-Шапи Сулейманова и Маркуса Берга, оформившего дубль.
В концовке первого тайма в составе «Локомотива» пенальти не реализовал Антон Миранчук.
«Краснодар», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 28 очками — седьмой.
Ранее сообщалось, что «Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ.