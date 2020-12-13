«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ, забив пять мячей

Короткая ссылка
«Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ, забив пять мячей
  • © РИА Новости / Андрей Шрамко

Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Краснодару» принесли голы Виктора Классона, Реми Кабеллы, Магомеда-Шапи Сулейманова и Маркуса Берга, оформившего дубль.

В концовке первого тайма в составе «Локомотива» пенальти не реализовал Антон Миранчук.

«Краснодар», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 28 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что «Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить