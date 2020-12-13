«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ, забив пять мячей

«Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Краснодару» принесли голы Виктора Классона, Реми Кабеллы, Магомеда-Шапи Сулейманова и Маркуса Берга, оформившего дубль.

В концовке первого тайма в составе «Локомотива» пенальти не реализовал Антон Миранчук.

«Краснодар», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 28 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что «Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ.