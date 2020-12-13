«Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

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Казанский «Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Рубину» принёс гол Ильи Самошникова, отличившегося на 20-й минуте с передачи Дарко Йевтича.

«Рубин», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 12 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что голкипер «Ростова» Бабурин должен был быть удалён в матче с «Уфой».

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