«Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Рубину» принёс гол Ильи Самошникова, отличившегося на 20-й минуте с передачи Дарко Йевтича.

«Рубин», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 12 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что голкипер «Ростова» Бабурин должен был быть удалён в матче с «Уфой».