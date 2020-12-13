ЭКС РФС признала, что голкипер «Ростова» Бабурин должен был быть удалён в матче с «Уфой»
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Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия, рассмотрев эпизод с невынесением на 65-й минуте встречи второго предупреждения игроку «Ростова» Матиасу Норманну, решила, что арбитр встречи Евгений Кукуляк поступил верно.
При этом судья ошибочно не удалил голкипера «Ростова» Егора Бабурина на 73-й минуте матча.
«Ростов» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не нашла ошибки арбитра в матче Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Химками».