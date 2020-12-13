ЭКС РФС признала, что голкипер «Ростова» Бабурин должен был быть удалён в матче с «Уфой»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Ростова» с жалобой на качество работы арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
ЭКС РФС признала, что голкипер «Ростова» Бабурин должен был быть удалён в матче с «Уфой»
  • © РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия, рассмотрев эпизод с невынесением на 65-й минуте встречи второго предупреждения игроку «Ростова» Матиасу Норманну, решила, что арбитр встречи Евгений Кукуляк поступил верно.

При этом судья ошибочно не удалил голкипера «Ростова» Егора Бабурина на 73-й минуте матча.

«Ростов» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не нашла ошибки арбитра в матче Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Химками».

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