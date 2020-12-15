«Спартак» официально уведомил КДК РФС, что Тедеско пропустит заседание

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Московский «Спартак» уведомил Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), что главный тренер команды не сможет присутствовать на заседании по делу об инциденте с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.
«Спартак» официально уведомил КДК РФС, что Тедеско пропустит заседание
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Об этом сообщает «Чемпионат», опубликовав письмо клуба председателю комитета Артуру Григорьянцу. 

«Полагаем, что для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании КДК всех участников и свидетелей указанных эпизодов лично», — говорится в сообщении.

В тексте говорится, что Тедеско не сможет присутствовать на заседании, так как красно-белые 15 декабря в 15:00 мск вылетают в Санкт-Петербург, где проведут на следующий день встречу с «Зенитом». При этом заседание КДК должно пройти как раз в это время.

Пресс-служба московского клуба до этого заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на национальность наставника «Спартака».

Ранее в КДК сообщили, что не получали просьб от «Спартака» перенести заседание по делу Тедеско.

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