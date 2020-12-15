В КДК сообщили, что не получали просьб от «Спартака» перенести заседание по делу Тедеско

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц прокомментировал информацию, что московский «Спартак» попросил перенести заседание по поводу инцидента между главным тренером команды Доменико Тедеско и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

«Спартак» просил перенести заседание КДК по делу Тедеско? В КДК такое заявление не поступало. Сегодня всё будет рассмотрено», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Он не ответил, может ли заседание состояться без присутствия немецкого специалиста, но отметил, что КДК сможет принять решение, если будет достаточно доказательств.

«Если их будет недостаточно и мы поймём, что нет определённых доказательств, например видеоматериалов или пояснений, то всё решится в процессе дела», — добавил Григорьянц.

Пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака».

Заседание КДК РФС должно состояться 15 декабря в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что FARE ждёт дополнительную информацию от РФС по скандалу на матче «Сочи» — «Спартак».