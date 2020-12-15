FARE ждёт дополнительную информацию от РФС по скандалу на матче «Сочи» — «Спартак»

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) ожидает от Российского футбольного союза (РФС) дополнительную информацию по матчу 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком».

«FARE осуждает любые проявления ксенофобии в футболе и обществе. Мы не имеем всех деталей многочисленных инцидентов во время матча, потому ожидаем информации от РФС и других источников перед тем, как сможем прокомментировать более детально», — приводит РИА Новости слова представителя FARE.

Пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил перенести заседание КДК по делу Тедеско.