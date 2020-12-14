«Спартак» попросил перенести заседание КДК по делу Тедеско
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Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, слова которого передаёт Sport24.
«Спартак» из-за графика команды просил перенести заседание КДК. Пока непонятно, кто и как будет участвовать в заседании от клуба», пояснил Фетисов.
Заседание КДК запланировано на 15 декабря, начало — в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что арбитр Карасёв рассудит «Зенит» и «Спартак» в 19-м туре РПЛ.