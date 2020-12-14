Арбитр Карасёв рассудит «Зенит» и «Спартак» в 19-м туре РПЛ
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба РФС, ассистентами Карасёва станут Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервным арбитром назначен Евгений Кукуляк.
За VAR будут отвечать Алексей Сухой и Александр Богданов.
Матч состоится в Санкт-Петербурге 16 декабря и начнётся в 20:00 мск.
❗️ Судейские назначения на матчи 19-го тура Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/jNBfrngMWb— РФС (@rfsruofficial) December 14, 2020
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи».