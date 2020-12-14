Арбитр Карасёв рассудит «Зенит» и «Спартак» в 19-м туре РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) объявил, что бригада арбитров под руководством Сергея Карасёва будет работать на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Арбитр Карасёв рассудит «Зенит» и «Спартак» в 19-м туре РПЛ
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба РФС, ассистентами Карасёва станут Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервным арбитром назначен Евгений Кукуляк.

За VAR будут отвечать Алексей Сухой и Александр Богданов.

Матч состоится в Санкт-Петербурге 16 декабря и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи».

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