Арбитр Карасёв рассудит «Зенит» и «Спартак» в 19-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что бригада арбитров под руководством Сергея Карасёва будет работать на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

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Как сообщает пресс-служба РФС, ассистентами Карасёва станут Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервным арбитром назначен Евгений Кукуляк. За VAR будут отвечать Алексей Сухой и Александр Богданов. Матч состоится в Санкт-Петербурге 16 декабря и начнётся в 20:00 мск. ❗️ Судейские назначения на матчи 19-го тура Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/jNBfrngMWb — РФС (@rfsruofficial) December 14, 2020 Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи».