«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи»
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По словам главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова, которые передаёт ТАСС, в ЭКС будет подана жалоба по поводу двух неназначенных пенальти — на 44-й минуте после попадания мяча в руку защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова и на 53-й минуте после блокировки защитника «Спартака» Самуэля Жиго в штрафной площади хозяев поля.
«Спартак» на выезде проиграл «Сочи» со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско выступил с заявлением о скандале после матча с «Сочи».