«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи»

Московский «Спартак» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

По словам главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова, которые передаёт ТАСС, в ЭКС будет подана жалоба по поводу двух неназначенных пенальти — на 44-й минуте после попадания мяча в руку защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова и на 53-й минуте после блокировки защитника «Спартака» Самуэля Жиго в штрафной площади хозяев поля.

«Спартак» на выезде проиграл «Сочи» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско выступил с заявлением о скандале после матча с «Сочи».