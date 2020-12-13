Тедеско: эмоции — это часть футбола, но есть границы, которые нельзя переступать

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выступил с заявлением о скандале после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день всё забывается. Но не в этот раз. То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса», — говорится в заявлении Тедеско, текст которого приводит пресс-служба «Спартака».

Он отметил, что за время работы в клубе научился любить Россию и вместе с тренерским штабом смог почувствовать себя как дома.

«И даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен. Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьёзностью. И такое больше не повторится никогда. Потому что мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», — подытожил немецкий специалист.

После матча «Сочи» со «Спартаком», завершившегося победой хозяев поля со счётом 1:0, в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла потасовка. По данным СМИ, она разгорелась именно после перепалки Джанаева с Тедеско. Также сообщалось, что в ходе конфликта хавбек «Сочи» Жоаозиньо ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.