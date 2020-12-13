Дубль Дзюбы, спорный пенальти и удачный выход Азмуна на замену: как «Зенит» обыграл «Динамо» в РПЛ

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ и взял реванш у соперника за поражение в первом круге. Победу петербуржцам принёс дубль Артёма Дзюбы, который дважды отличился ещё в первом тайме. Также голом отметился вышедший на замену Сердар Азмун. Удачную рокировку удалось провести и москвичам: появившийся на поле по ходу встречи Николай Комличенко реализовал пенальти.

В центральном матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимал «Динамо». Петербуржцы неудачно завершили провальную кампанию в Лиге чемпионов, потерпев поражение от дортмундской «Боруссии» и следом вынуждены были проводить важнейшую встречу в национальном первенстве. В свою очередь бело-голубые имели возможность в случае победы сократить отставание от соперника до одного очка.

При этом игра первого круга между командами закончилась неожиданным поражением действующего чемпиона с минимальным счётом. Оно стало для подопечных Сергея Семака первым за 11 месяцев в РПЛ. Однако шансы москвичей на успех в Санкт-Петербурге, если верить статистике, изначально было малы, ведь здесь «Динамо» потерпело пять поражений подряд.

Последняя победа пришлась на 2014-й. Тогда бело-голубые взяли верх — 4:2, но матч был закочен досрочно из-за того, что на поле выбежали фанаты хозяев. В итоге «Зениту» было засчитано техническое поражение.

К очередному дерби команды подходили практически в оптимальных составах. И Семак, и Сандро Шварц могли рассчитывать на всех своих лидеров. В результате петербуржцы ожидаемо сделали ставку на расстановку 4-2-3-1 с Артёмом Дзюбой на острие. Нападающий в матче с «Боруссией» вышел только на замену, а потому получил возможность передохнуть.

Впрочем, тренерский штаб хозяев в преддверии ключевого матча со «Спартаком» нашёл возможность поберечь ряд лидеров. На скамейке запасных остались Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Сердар Азмун. А получивший травму Михаил Кержаков вовсе не попал в заяку.

В свою очередь гости «отзеркалили» схему соперника. В опорной зоне у «Динамо» расположились сразу два футболиста: Никола Моро и Роман Нойштедтер. При этом на острие нападения вновь оказался не нападающий сборной России Николай Комличенко, а молодой Вячеслав Грулёв.

85 голов Дзюбы за петербуржцев

«Динамо» начало матч достаточно активно и на первых минутах буквально подавило соперника. Столичная команда сходу включила высокий прессинг, который стал фишкой бело-голубых с приходом Шварца. Атакующая группа футболистов гостей не позволяла защитникам оппонента быстро начинать атаки.

В результате уже на второй минуте Даниил Лесовой мог открыть счёт. После подачи Себастьяна Шиманьски футболист молодёжной сборной России наносил удар прямо из пределов штрафной, но не попал в створ. А в следующей атаке Грулёв с дальней дистанции пробил в руки Андрею Лунёву.

Казалось, хорошо настроившиеся на дерби динамовцы за счёт физической готовности добьются своего, но не вытекающий из логики игры гол полностью деморализовал их. Гости позволили Себастьяну Дриусси выполнить подачу с правого фланга, а Роман Евгеньев выбил мяч прямо на Алексея Сутормина. В свою очередь вновь вышедший на краю обороны россиянин выполнил передачу на Дзюбу, а тот в касание отправил снаряд в дальний угол.

Забив, «Зенит» спокойно начал действовать от соперника. Хозяева позволяли «Динамо» владеть мячом, но до опасных ударов по воротам Лунёва дело не доходило. Гости, казалось, не понимали, как им взломать оборону действующего чемпиона.

Окончательно всё стало понятно после довольно спорного пенальти в ворота хозяев. По истечении часа встречи Дуглас дос Сантос из пределов штрафной выполнил подачу на Дзюбу, которую в подкате прервал защитник. Однако судья Сергей Иванов после совещания с коллегами на VAR отправился смотреть повтор и назначил пенальти.

Арбитр показал капитану «Динамо» жёлтую карточку и указал на «точку». В свою очередь пенальти реализовал Дзюба. Таким образом Артём с десятью голами вырвался в лидеры гонки бомбардиров текущего сезона РПЛ. Также форвард с 85 голами поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, опередив Владимира Клементьева.

Следом забитым мячом едва не отметился Малком. После скидки партнёра бразилец наносил сильный и точный удар из полукружия штрафной, но снаряд попал в перекладину.

Грамотные рокировки Семака

После перерыва у «Динамо» не было иного выхода, кроме как идти вперёд. Однако цепляться за мяч в одиночестве у молодого Грулёва получалось не лучшим образом. А потому спустя десять минут Шварц пошёл на риск. Вместо опорного полузащитника Даниила Фомина на поле вышел нападающий Комличенко.

И рокировка тут же принесла свои плоды. Гости провели быструю контратаку, и Оздоев в собственной штрафной нарушил првила на Грулёве. При этом данный эпизод напомнил момент с назначением пенальти в ворота «Динамо», поскольку полузащитник петербуржцев также сфолил уже после удара по воротам со стороны оппонента.

Одиннадцатиметровый реализовал Комличенко, который буквально за минуту до того появился на поле. Сократив отставание в счёте до минимума, бело-голубые воспряли духом и прижали соперника к воротам.

Однако Семак тут же ответил гостям своей грамотной заменой. Вместо Оздоева он выпустил третьего центрального защитника Дмитрия Чистякова. Данная рокировка помогла действующему чемпиону России навести порядок в обороне. После неё динамовцы больше не создавали опасных моментов у ворот Лунёва.

Зато «Зенит» вполне мог досрочно снять все вопросы о победителе матча, но «Динамо» дважды спасла штанга. Сначала Деян Ловрен после подачи углового пробил в стойку, а затем немного удачи не хватило Сутормину.

В свою очередь Семак, памятуя о дерби со «Спартаком», убрал с поля Малкома и Себастьяна Дриусси. И в результате именно вышедший вместо аргентинца на поле Сердар Азмун на 84-й минуте поставил точку в противостоянии. Хозяева воспользовались грубой ошибкой Гильермо Варелы в собственной штрафной, а иранец поразил створ с близкого расстояния и догнал Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ.

Таким образом «Зениту» перед дерби со «Спартаком» удалось оторваться от принципиального соперника в турнирной таблице и взять реванш за поражение в первом круге. «Динамо» же в Санкт-Петербурге потерпело шестое поражение подряд.