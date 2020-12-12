Дзюба поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

Короткая ссылка
Форвард Артём Дзюба отныне занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров за всю историю петербургского «Зенита».
Дзюба поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
  • globallookpress.com

В первом тайме матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» нападающий Артем Дзюба оформил дубль и довёл счет своим голам в составе «Зенита» до 85, поднявшись в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба на четвёртое место.

Дзюба обошёл Владимира Клементьева, забившего 84 мяча за «Зенит». Больше Артема за сине-бело-голубых отличились трое футболистов: Александр Кержаков (163 гола), Владимир Кулик (101) и Юрий Желудков (87).

Ранее 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить