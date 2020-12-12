Дзюба поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
- globallookpress.com
В первом тайме матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» нападающий Артем Дзюба оформил дубль и довёл счет своим голам в составе «Зенита» до 85, поднявшись в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба на четвёртое место.
Дзюба обошёл Владимира Клементьева, забившего 84 мяча за «Зенит». Больше Артема за сине-бело-голубых отличились трое футболистов: Александр Кержаков (163 гола), Владимир Кулик (101) и Юрий Желудков (87).
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