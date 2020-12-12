«Был допущен ряд результативных ошибок»: РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за участие в договорном матче

РФС установил факт сговора между судьёй Максимом Матюниным и «Чайкой» в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19. Тогда песчанокопская команда одержала победу над «Армавиром» и прошла в следующую стадию турнира. После завершения встречи рефери получил денежную взятку от исполнительного директора Олега Баяна. Судью и функционера пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с футболом. Матюнин намерен обжаловать решение в апелляционном комитете РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) официально признал договорным матч 1/32 финала Кубка России между «Чайкой и «Армавиром». Эта встреча состоялась 22 августа 2018 года в Песчанокопском и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. В начале второго тайма с интервалом в четыре минуты мячи забили Александр Подбельцев и Бутта Магомедов.

Позднее обстоятельства матча вызвали интерес у российских футбольных властей. Департамент защиты игры РФС провёл проверку по факту соответствия кубковой встречи спортивным принципам. Собранные материалы дали основание председателю КДК РФС Артуру Григорьянцу заявить о наличии признаков её договорного характера.

По данным «Чемпионата», обслуживавший встречу судья Максим Матюнин (младший брат арбитра Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексея Матюнина) получил взятку в размере 200 тыс. рублей за обеспечение необходимого «Чайке» результата. Деньги якобы перевёл на банковскую карту девушки рефери исполнительный директор песчанокопского клуба Олег Баян. Причём транзакция состоялась уже после игры.

По словам Григорьянца, результатом сделки стало предвзятое судейство.

«Арбитром был допущен ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьёй матча были незаконно получены денежные средства от Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив «Чайке» техническое поражение со счётом 0:3», — приводит слова Григорьянца сайт РФС.

В следующем раунде Кубка России сезона-2018/19 «Чайка» уступила на своём поле махачкалинскому «Анжи» (1:2) и выбыла из турнира. По итогам того сезона песчанокопцы выиграли первенство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Юг» и добились повышения в классе. Сейчас команда из райцентра Ростовской области выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и находится на 13-й строчке турнирной таблицы из 22-х. 1 декабря было объявлено об отстранении главного тренера «Чайки» Магомеда Адиева от тренировок и руководства командой. Причины такого решения не разглашались.

В свою очередь, «Армавир» летом 2020 года не смог пройти лицензирование в ПФЛ и потерял профессиональный статус. Клуб заявлен в любительских соревнованиях Краснодарского края.

Реакция Баяна на принятое в его отношении решение неизвестна. Он не явился на заседание КДК РФС. Что же касается Матюнина, то судья планирует обжаловать наложенную на него пожизненную дисквалификацию. Как уточняет «СЭ», арбитр намерен обратиться в апелляционный комитет РФС, а в случае необходимости — в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД проводит проверку в отношении Матюнина. В случае, если вина судьи будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

32-летний Матюнин обслуживал матчи ПФЛ и ранних стадий Кубка России с сезона-2013/14. Судя по всему, начальство положительно оценило его работу. Два последних года москвич судил в ФНЛ. Заключительной игрой в карьере Матюнина, по крайней мере, на сегодняшний день, стала встреча между «Краснодаром-2» и «Оренбургом» 23 сентября текущего года в 11-м туре ФНЛ.

Бывший глава экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили прокомментировал решение КДК.

«Мы уже отвыкли от того, что у нас могут быть договорные матчи, потому что наказания очень серьёзные. Ещё при мне штраф доходил до 50 млн рублей клубам, а футболистам — 20 млн рублей. То, что сейчас признали и нашли доказательство, я думаю, что это очень серьёзно», — цитирует эксперта Sport24.

Этот инцидент — не единственный в истории «Чайки». В июне 2019 года КДК РФС установил факт сговора в матче песчанокопцев с новороссийским «Черноморцем». Означенная игра состоялась 13 мая того же года и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1. Успех позволил им оформить путёвку в ФНЛ.

По словам Григорьянца, трём защитникам «Черноморца» было предложено около 1-2 млн рублей за поражение. Действия футболистов вызвали недовольство их одноклубников. Прямо на поле, а затем и в подтрибунном помещении между ними произошли стычки. Кроме того, представители краснодарского «Урожая», соперничавшего с «Чайкой» за выход в ФНЛ, предложили наставнику «Черноморца» Хазрету Дышекову 500 тыс. за победу в скандальном матче. После разбирательств тренера отстранили от футбола на один год, а трёх новороссийских игроков — на три года.