РФС пожизненно дисквалифицировал арбитра за договорной матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) пожизненно дисквалифицировал арбитра Максима Матюнина за организацию договорного матча.

Как сообщает пресс-служба РФС, арбитр Максим Матюнин, а также спортивный директор футбольного куба «Чайка» Олег Баян были признаны виновными в организации договорного матча и пожизненно отстранены от футбола.

Такое решение было принято после расследования обстоятельств матча 1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром».

Отмечается, что результат матча, завершившегося в пользу «Чайки» со счётом 2:0, был аннулирован и ростовской команде присуждено техническое поражение (0:3).

Ранее Александр Дюков заявил, что в РПЛ уменьшилось число ключевых судейских ошибок.