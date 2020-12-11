РФС пожизненно дисквалифицировал арбитра за договорной матч

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) пожизненно дисквалифицировал арбитра Максима Матюнина за организацию договорного матча.
РФС пожизненно дисквалифицировал арбитра за договорной матч
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, арбитр Максим Матюнин, а также спортивный директор футбольного куба «Чайка» Олег Баян были признаны виновными в организации договорного матча и пожизненно отстранены от футбола.

Такое решение было принято после расследования обстоятельств матча 1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром».

Отмечается, что результат матча, завершившегося в пользу «Чайки» со счётом 2:0, был аннулирован и ростовской команде присуждено техническое поражение (0:3).

Ранее Александр Дюков заявил, что в РПЛ уменьшилось число ключевых судейских ошибок.

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