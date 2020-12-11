Дюков заявил, что в РПЛ уменьшилось число ключевых судейских ошибок

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о работе судей в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков заявил, что в РПЛ уменьшилось число ключевых судейских ошибок
  • РИА Новости

«Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства. Она реализуется, сейчас подведены предварительные итоги. Можем констатировать, что, к сожалению, есть ошибки. Но если посмотреть динамику, количество ключевых судейских ошибок за год снизилось на 45%», — цитирует Дюкова ТАСС.

По его мнению, это неплохой промежуточный результат, однако России ещё есть над чем работать в данном аспекте. Необходимо, чтобы судьи одинаково трактовали схожие эпизоды, отметил Дюков, подчеркнув, что в этом направлении ведётся последовательная и серьёзная работа.

«Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте. Планка дозволенного должна быть выше», — добавил он.

Ранее Дюков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

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