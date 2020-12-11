Дюков: нам всем искренне жаль, что Дзюба попал в такую неприятную ситуацию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

«Чем Черчесов руководствовался, он уже объяснил. С одной стороны, если говорить об Артёме, нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Это, конечно, возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Те люди, которые это сделали, совершили уголовное преступление — за это надо наказывать», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он отметил, что эта ситуация повлияла на Дзюбу и ему было бы сложно сконцентрироваться на футболе, если бы он был вызван в сборную.

«Станислав Саламович, с одной стороны, руководствовался тем, чтобы дать игроку паузу и возможность разобраться с этой проблемой. Ей действительно надо было заниматься. С другой стороны, безусловно, к этой истории было приковано повышенное общественное внимание, и большинство граждан, безусловно, поддержали Артёма, что правильно. Были и критические замечания в его адрес. Конечно, решение Станислава Саламовича в том числе было вызвано желанием оградить сборную от этой истории, оградить её от обсуждения», — добавил глава РФС.

Дзюба был исключён из состава сборной на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи.

Ранее сообщалось, что Дюков высказался о ситуации вокруг нашумевшего интервью Черчесова.