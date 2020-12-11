Дюков: нам всем искренне жаль, что Дзюба попал в такую неприятную ситуацию

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
Дюков: нам всем искренне жаль, что Дзюба попал в такую неприятную ситуацию
  • globallookpress.com

«Чем Черчесов руководствовался, он уже объяснил. С одной стороны, если говорить об Артёме, нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Это, конечно, возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Те люди, которые это сделали, совершили уголовное преступление — за это надо наказывать», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он отметил, что эта ситуация повлияла на Дзюбу и ему было бы сложно сконцентрироваться на футболе, если бы он был вызван в сборную.

«Станислав Саламович, с одной стороны, руководствовался тем, чтобы дать игроку паузу и возможность разобраться с этой проблемой. Ей действительно надо было заниматься. С другой стороны, безусловно, к этой истории было приковано повышенное общественное внимание, и большинство граждан, безусловно, поддержали Артёма, что правильно. Были и критические замечания в его адрес. Конечно, решение Станислава Саламовича в том числе было вызвано желанием оградить сборную от этой истории, оградить её от обсуждения», — добавил глава РФС.

Дзюба был исключён из состава сборной на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи. 

Ранее сообщалось, что Дюков высказался о ситуации вокруг нашумевшего интервью Черчесова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить