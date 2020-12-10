Глава РФС высказался о ситуации вокруг нашумевшего интервью Черчесова

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о нашумевшем интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Такого открытого конфликта можно было избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов, они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков и пара критических замечаний в их адрес не помешает. Если бы такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он отметил, что Черчесов никогда не говорил об отсутствии своей вины в поражениях национальной команды.

«Считаю, что это рабочий момент, понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, получилось спонтанно, но все мы знаем, что он, безусловно, переживает за результаты сборной. Естественно, ему небезразличны игроки, для него важно, чтобы они росли и прогрессировали, и эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игроков», — добавил Дюков.