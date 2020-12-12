Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть московское «Динамо» в матче РПЛ

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Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть московское «Динамо» в матче РПЛ
  • © REUTERS/Paul Childs

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Зениту» принёс дубль Артёма Дзюбы, забившего на 14-й минуте и реализовавшего пенальти на 34-й минуте, а также гол Сердара Азмуна, отличившегося на 84-й минуте.

«Динамо» ответило голом Николая Комличенко, реализовавшего пенальти на 56-й минуте.

«Зенит» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» с 30 очками — на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что «Сочи» прервал беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ.

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