Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть московское «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Зениту» принёс дубль Артёма Дзюбы, забившего на 14-й минуте и реализовавшего пенальти на 34-й минуте, а также гол Сердара Азмуна, отличившегося на 84-й минуте.

«Динамо» ответило голом Николая Комличенко, реализовавшего пенальти на 56-й минуте.

«Зенит» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» с 30 очками — на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что «Сочи» прервал беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ.