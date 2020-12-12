«Сочи» прервал беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ

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«Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» прервал беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Спартак» забил первым. На 44-й минуте отличился Джордан Ларссон, однако после просмотра VAR главный арбитр матча Игорь Панин отменил взятие ворот.

Победу «Сочи» принёс гол Кристиана Нобоа, забившего на 57-й минуте с передачи Антона Заболотного.

Таким образом прервалась четырёхматчевая беспроигрышная серия «Спартака». «Сочи», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Сочи» с 30 очками — на пятом месте.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе признали ошибку Казарцева в матче РПЛ «Ротор» — «Уфа».

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