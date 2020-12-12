В РФС признали ошибку Казарцева в матче РПЛ «Ротор» — «Уфа»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал спорный эпизод в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и «Уфой».

«Очевидная ошибка арбитра. К сожалению, не первая ошибка этого арбитра, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.

Он отметил, что пока рано говорить о возможном отстранении Казарцева от футбола.

«В случаях с другими отстранёнными арбитрами были определённые факты выявлены, шло серьёзное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно», — добавил глава судейского комитета РФС.

На 69-й минуте встречи мяч попал в руку нападающему «Ротора» Беке Микелтадзе в штрафной площади, но главный арбитр встречи Василий Казарцев после просмотра VAR решил не назначать пенальти.

Ранее сообщалось, что «Уфа» обратится в ЭСК РФС из-за судейства в матче РПЛ с «Ротором».