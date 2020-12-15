Кокорин не сыграет за «Спартак» в матче с «Зенитом»
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«Кокорин не полетит на игру с «Зенитом». Жалуется на мышечные боли», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.
Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет зимой купить Кокорина.