Кокорин не сыграет за «Спартак» в матче с «Зенитом»

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нападающий команды Александр Кокорин пропустит матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Кокорин не сыграет за «Спартак» в матче с «Зенитом»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Кокорин не полетит на игру с «Зенитом». Жалуется на мышечные боли», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет зимой купить Кокорина.

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