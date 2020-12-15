Мостовой назвал фаворита в матче между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Зенит», конечно, фаворит предстоящего матча. Они фавориты и понимают, что если сейчас «Спартак» обыграть, то отрыв достигнет шести очков. А после перерыва играть всего 11 матчей! Так, смотришь, чемпионат-то скоро уже и закончится. С этой точки зрения матч «Зенит» — «Спартак» — самый важный в этом чемпионате, он ключевой и для «Зенита», и для «Спартака», — цитирует Мостового РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в случае победы «Спартака» чемпионская гонка возобновится.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.

Ранее актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил мнение, что Александру Кокорину стоит покинуть «Спартак».