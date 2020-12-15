Боярский считает, что Кокорину стоит покинуть «Спартак»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на то, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит предстоящий матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между этими командами.

«Печально и для «Спартака», и для «Зенита», что Кокорин не полетит в Петербург. Саше стоит уехать отсюда подальше! У него не складывается в «Спартаке», — цитирует Боярского Sport24.

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.

Ранее сообщалось, что Кокорин не сыграет за «Спартак» в матче с «Зенитом».