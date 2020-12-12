Шедевр Нобоа, незасчитанный гол Ларссона и конфликт в подтрибунке: как «Спартак» проиграл «Сочи» в 18-м туре РПЛ

«Спартак» в гостях проиграл «Сочи» в 18-м туре РПЛ. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0, а автором гола стал Кристиан Нобоа. Также матч запомнился отменённым голом Джордана Ларссона из-за игры рукой, выходом Ильи Кутепова на место нападающего и конфликтом в подтрибунном помещении.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» справедливо считался одним из самых важных и ожидаемых в 18-м туре РПЛ, и это несмотря на наличие таких знаковых встреч, как «Зенит» — «Динамо» и «Краснодар» — «Локомотив». Это происходило не только потому, что красно-белые делят первую строчку в турнирной таблице и входят в тройку главных претендентов на золото, но и благодаря событиям, сопровождавшим противостояние в последние годы.

Примечательно, что в двух предыдущих сезонах Российской премьер-лиги «Спартак» и «Сочи» встречались в первом туре, а матчи между клубами неизменно заканчивались крупными судейскими скандалами. В 2019 году в «Сочи» остались недовольны работой Владимира Москалёва, засчитавшего довольно спорный гол после удара Самуэля Жиго. В том эпизоде француз обхватил руками голову защитника Евгения Песегова, после чего неотразимо пробил со второго этажа. А уже в августе 2020-го состоялась знаменитая игра, после которой Леонид Федун заявил о готовности снять красно-белых с чемпионата из-за двух потерянных очков и двух назначенных пенальти в ворота Александра Максименко. И то и другое вызывало серьёзные вопросы.

Что касается составов, то в этом плане скорее удивил именно тренерский штаб «Сочи». В запасе остались сразу несколько основных футболистов, в том числе Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Иван Миладинович и Эльмир Набиуллин, в то время как «Спартак» не смог рассчитывать на травмированных Александра Соболева и Александра Кокорина. Что касается второго, то его участие в матче до последнего находилось под вопросом, но в итоге форвард всё же не отправился с командой на выезд.

В первой трети тайма хозяева смотрелись значительно острее. Отлично зная, что «Спартак» не лучшим образом действует в позиционных атаках, футболисты «Сочи» отдали мяч и принялись играть вторым номером. Этот план работал, чему во многом способствовали гости. Подопечные Доменико Тедеско пытались выманивать противников со своей половины поля, но зачастую лишь вредили сами себе. Комбинации у собственной штрафной сопровождались ошибками защитников, которые приводили либо к потерям, либо к дополнительным испытаниям для Александра Максименко. В итоге — два опасных удара в исполнении Артура Юсупова и один за авторством Кристиана Нобоа, причём ближе к голу был эквадорец. Он оказался без опеки в штрафной оппонента, но пробил немного выше перекладины.

Со временем красно-белые осознали бесперспективность подобного метода и принялись всё большими силами переходить на чужую половину. В период с 20-й по 30-ю минуту москвичи нанесли семь ударов по воротам сочинцев и установили тотальный контроль над мячом (83% — 17%). По два раза били Эсекьель Понсе и Айртон, опасно простреливал Виктор Мозес, но тем не менее до Сослана Джанаева дошёл лишь выстрел Джордана Ларссона со штрафного. Хозяева защищались большими силами и блокировали большую часть попыток гостей.

В преддверии встречи Ларссон занимал первое место по числу результативных действий (восемь голов плюс четыре передачи) в команде, а в концовке тайма у него были все шансы сравняться с лучшим бомбардиром «Спартака» в лице Понсе (девять мячей). Швед эффектно обработал подачу с фланга в исполнении Айртона и легко переиграл Джанаева, но между делом немного подыграл себе рукой. Главный арбитр Игорь Панин не заметил нарушения правил, но видеоассистент прояснил ситуацию. Впоследствии Джордан нанёс ещё один опасный удар — на этот раз мимо.

Как и первый тайм, второй начался с серии опасных атак в исполнении «Сочи». Сначала Сергей Терехов открылся в зоне левого полуфланга и нанёс опасный удар из пределов штрафной, а затем к голу были близки Марко Дуганджич и Тимофей Маргасов. Однако первому помешал отличиться Александр Максименко, а второму не хватило точности. Тем не менее уже на 57-й минуте хозяева всё же добились своего, а Нобоа сотворил очередной шедевр. Эквадорец неотразимо пробил из-за пределов штрафной и вышел на второе место в гонке бомбардиров РПЛ.

В тот же момент хозяева провели первую замену. Олег Фоменко, исполняющий обязанности главного тренера в отсутствие дисквалифицированного Игоря Федотова, выпустил на поле Антона Заболотного. Но это не помешало «барсам» большими силами отойти назад. Игроки «Спартака» вновь оказались не в своей тарелке и были вынуждены взламывать массированную оборону оппонента, с чем возникли серьёзные сложности. Тедеско опять поступил оригинально и выпустил номинального защитника Илью Кутепова вместо форварда Ларссона. Изначально подобное могло показаться жестом отчаяния, но уже через несколько секунд у «Спартака» появился великолепный шанс восстановить паритет. Понсе получил пас в штрафной площади, но промахнулся с пяти метров.

Последние 15 минут матча стали демонстрацией серьёзных проблем красно-белых как с составом, так и с игрой. Помимо Кутепова, на поле появились Наиль Умяров и Остон Урунов, но ни один из них не смог серьёзно повлиять на итоговый результат. Гости не смогли подобрать ключи к защите противника, а самые опасные моменты возникли после подач на Жиго. Французский защитник неоднократно становился адресатом навесов, но пробить Джанаева не сумел. «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» и потерял шанс возглавить турнирную таблицу. Для красно-белых это поражение стало третьим в сезоне

Что касается судейских скандалов, то на этот раз поводов для недовольства работой арбитров практически не было. Более или менее спорным можно считать разве что эпизод с падением Жиго в штрафной площади, но даже сам француз не особо возмущался по поводу действия Ибрагима Цаллагова. Зато вновь пострадал Тедеско, получивший очередную жёлтую карточку за общение с резервным судьёй. Тем не менее уже после окончания встречи в подтрибунном помещении произошёл конфликт между командами. Сначала главный тренер «Спартака» повздорил с Джанаевым, а затем и вовсе разгорелась драка, в которой пострадал ассистент немца Андреас Хинкель.

«После окончания матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарём хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозинью. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — заявили в РПЛ.