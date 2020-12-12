Массажист Кокорина: меня в последнее время даже не подпускали к Саше

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Сергей Колесников, личный массажист нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о своём будущем после информации о расторжении контракта с клубом.
Массажист Кокорина: меня в последнее время даже не подпускали к Саше
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«Саша сказал, что приедет из Сочи (там готовимся к «Зениту»), потом едем в Питер, а дальше — отпуск. После него уже решаем, что делать дальше. Поэтому пока не знаю, что будет после 16 декабря. Одно могу сказать — меня в последнее время даже не подпускали к Саше. Я его практически не видел, он забегал только когда чувствовал, что всё — дела совсем плохи», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что работал с Кокориным не каждый день и травму форвард получил не после его действий. По его словам, дело в том, что перед разминкой нападающему всегда необходимо делать специальные упражнения, но их не сделали, из-за чего и могло случиться повреждение.

В этом сезоне игрок провёл десять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч с «Сочи».

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