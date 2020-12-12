Газизов высказал мнение о летней трансферной кампании «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение о проведённой нынешним летом трансферной кампании клуба.

«Это была самая незатратная кампания за последнее время. По мне, всё прошло на приличном уровне. В период пандемии было непросто. Кроме того, оценка трансфера проходит не по тому, играет ли сейчас футболист или нет. Он может заиграть завтра. Важнее, что эти футболисты сейчас в таком виде на рынке нужны, на них есть спрос. Считаю, это главная оценка работы. Это лучше, чем футболист, который куплен за десятки миллионов и никому не нужен. Это для компьютерных игр. Настоящий футбол — это жизнь. Больше, чем просто картинки на компьютере», — приводит слова Газизова Sport24.

Он отметил, что трансферная компания — это не только покупка новых, но и работа с уже имеющимися игроками.

«Кого-то — имена называть не буду — мне удалось удержать в команде, кого-то отдать в аренду и уменьшить нагрузку. Работа генерального менеджера не так видна, но была проделана очень хорошо. Мы не потратили много денег и оказались на первом месте. Это цифры, и это важно. Остальное — частности и домыслы», — добавил функционер.

Газизов проработал в «Спартаке» с июля по декабрь.

Ранее Газизов рассказал, почему не доработал в «Спартаке» до зимней паузы.