Газизов рассказал, почему не доработал в «Спартаке» до зимней паузы

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему покинул клуб до зимнего перерыва в Российской премьер-лиге.

«Возвращение Дмитрия Попова в клуб? Сказали, что так будет, и всё. Владелец имеет право на всё. Объяснили ли, как будет дальше выстраиваться работа? В этом и были разночтения. На мой взгляд, генеральный менеджер отвечает за все процессы и несёт личную ответственность. Появляются другие люди — ответственность перед болельщиками и владельцем размывается. Когда это происходит, спрашивать уже не с кого. Мне такая позиция была не нужна», — приводит слова Газизова Sport24.

Он подтвердил, что обсуждался вариант, при котором он доработает в «Спартаке» до зимней паузы.

«Из-за чего ситуация изменилась? Я сам попросил. Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили», — добавил функционер.

Газизов проработал в «Спартаке» с июля по декабрь.

Ранее Газизов заявил, что для него время, проведённое в «Спартаке», было прекрасным.