Газизов: для меня время, проведённое в «Спартаке», было прекрасным

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал своё увольнение из клуба.
Газизов: для меня время, проведённое в «Спартаке», было прекрасным

«С приходом в «Спартак» говорил всем, что я, как футбольный менеджер, живу на чемоданах. Многие не придали этому значения. Я понимаю, что это не на всю жизнь, и отношусь к профессии с пониманием. Для меня время, проведённое в «Спартаке», было прекрасным. Я делал всё, что мог. Надеюсь, болельщики оценят это. По поводу того, что всё так быстро закончилось, — иногда для достижения результата не нужны годы», — приводит слова Газизова Sport24.

Он отметил, что ситуация, которая привела к его уходу, зрела не один день, но он продолжал выполнять свою работу с полной самоотдачей.

«Как клуб преподнёс мне желание расстаться? Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Всё к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил», — добавил функционер.

Газизов проработал в «Спартаке» с июля по декабрь.

Ранее в «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова.

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