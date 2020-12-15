Газизов опроверг слухи об особом пункте в контракте Кокорина со «Спартаком»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об особом пункте в контракте нападающего красно-белых Александра Кокорина, согласно которому форвард якобы не может играть с бывшими командами — «Сочи» и «Зенитом».

«Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против», — цитирует Газизова Sport24.

Он отметил, что вокруг «Спартака» часто витают слухи, которые в большинстве случаев оказываются ложными. По его мнению, Кокорин на самом деле не сыграет с «Зенитом» и пропустил матч с «Сочи» из-за мышечной травмы.

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало в 20:00.

Ранее Михаил Боярский выразил мнение, что Кокорину стоит покинуть «Спартак».