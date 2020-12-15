Валуев: хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство в РПЛ
«Это встреча принципиальных соперников, всем интересно понаблюдать. Я думаю, все будут собраны в этом матче до бесконечности», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что за первое место идёт ожесточённая борьба. По его мнению, это связано с тем, что соперники подтянулись к «Зениту» по уровню.
«Хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство, это привлечёт большое внимание к матчу», — добавил Валуев.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин не сыграет за «Спартак» в матче с «Зенитом».