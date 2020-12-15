Валуев: хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство в РПЛ

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Это встреча принципиальных соперников, всем интересно понаблюдать. Я думаю, все будут собраны в этом матче до бесконечности», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что за первое место идёт ожесточённая борьба. По его мнению, это связано с тем, что соперники подтянулись к «Зениту» по уровню.

«Хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство, это привлечёт большое внимание к матчу», — добавил Валуев.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин не сыграет за «Спартак» в матче с «Зенитом».

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