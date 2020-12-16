«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Виктор Мозес, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Роман Зобнин, Алекс Крал, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.

По итогам 18 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» с 35 очками — второй.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что ему стыдно за Доменико Тедеско.