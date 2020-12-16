«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом»
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Как сообщает пресс-служба красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Виктор Мозес, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Роман Зобнин, Алекс Крал, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.
По итогам 18 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» с 35 очками — второй.
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