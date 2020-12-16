Экс-тренер «Зенита» Петржела признался, что ему стыдно за Тедеско

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как относится к наставнику московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Экс-тренер «Зенита» Петржела признался, что ему стыдно за Тедеско
  • Reuters

«Тедеско мне не нравится. Он постоянно плачет. Зачем он разговаривает с игроками соперника? Тренер не должен себя так вести — это ненормально. Никуда не годится! Мне стыдно за его поведение», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.

По итогам 18 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» с 35 очками — второй.

Ранее ветеран «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что «Спартак» плохо провёл последние матчи.

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