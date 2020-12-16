Ветеран «Зенита» считает, что «Спартак» плохо провёл последние матчи

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев считает, что матч 19-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» будет неполноценными из-за практически пустых трибун стадиона в Санкт-Петербурге.

«Что касается общего фона, «Зенит» сыграл последние матчи хорошо, а «Спартак» плохо. Предсказать в данной ситуации, как сложится игра и что будет у команд с настроем, невозможно. Но сегодня играют две лучшие команды чемпионата, и я надеюсь, что все основные игроки будут здоровы, чтобы показать яркую игру», — цитирует Веденеева «Чемпионат».

Он также уверен, что российские судьи ещё не научились работать с VAR.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев призвал партнёров по «Спартаку» выиграть у «Зенита» ради Доменико Тедеско.