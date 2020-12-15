«Зенит будет владеть инициативой»: Кобелев — о дерби двух столиц, поведении Тедеско, форме Дзюбы и травме Кокорина

«Зенит» в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» будет играть первым номером. Такое мнение в интервью RT выразил известный тренер Андрей Кобелев. Красно-белые, по его словам, сделают ставку на быстрые контратаки и начнут встречу осторожно. Также специалист признался, что ему не нравится, как ведёт себя главный тренер московской команды Доменико Тедеско, отметил, что отсутствие Александра Кокорина не станет большой проблемой для гостей, и подчеркнул, что перерыв пошёл Артёму Дзюбе на пользу.

«Честно говоря, мне не нравится, как ведёт себя Тедеско»

— В первом матче между «Спартаком» и «Зенитом» красно-белые владели мячом чуть больше соперника. Как думаете, кто будет играть первым номером на этот раз?

— Думаю, на первую игру между командами обращать внимание не стоит, всё-таки прошло достаточно времени. Как показывают последние матчи, «Спартаку» комфортнее отдавать сопернику мяч и действовать на контратаках. По крайней мере, они пытаются это делать. Поэтому предположу, что «Зенит» будет владеть инициативой, а красно-белые — убегать в быстрые контрвыпады.

— То есть «Спартаку» игра соперника первым номером окажется только на руку?

— По большому счёту подопечные Доменико Тедеско на протяжении всего сезона такой футбол и показывают. Это ни для кого не секрет.

— Если «Зенит» выиграет этот матч, то может снова уйти в чемпионский отрыв, как это происходило в двух предыдущих сезонах?

— Разрыв пока не настолько большой. Три-четыре очка — не десять. Даже если отставание преследователей от «Зенита» возрастёт, это не станет смертельным ударом для остальных команд. В любом случае впереди ещё останутся 11 туров.

— Можно ли предположить, что «Спартак» подойдёт к дерби в лучшей физической форме, чем «Зенит»? Всё же красно-белые не были обременены участием в еврокубках.

— На мой взгляд, нет. «Зенит» успел прийти в себя после выступления в Лиге чемпионов. Да и после матча с «Динамо» у команды было несколько дней отдыха. Этого вполне достаточно, чтобы полноценно восстановиться.

— На игре практически не будет зрителей. Как это скажется на футболистах?

— Все мы играем для болельщиков, и их присутствие на трибунах создаёт правильный эмоциональный фон. Играть на пустом стадионе, конечно, тяжеловато. Будь арена в Санкт-Петербурге заполнена, мы получили бы совершенно иной антураж. Но что есть, то есть. Не сказал бы, что это даст некоторое преимущество «Спартаку». Отсутствие людей — потеря для всех.

— «Спартак» уведомил КДК РФС, что Тедеско не посетит заседание организации, посвящённое инциденту после встречи с «Сочи», а потому, скорее всего, будет находиться на бровке во время матча с «Зенитом». Насколько это важно для его подопечных?

— Для футболистов всегда очень важно присутствие главного тренера. Он и эмоции нужные способен послать, и оперативно отрегулировать игру. Если его нет, сразу появляются проблемы.

— Не кажется ли вам, что Тедеско порой излишне эмоционален?

— Говорят, Доменико — эмоциональный, но я думаю, он просто звенит пустыми банками. У всех нас есть эмоции, однако нужно сдерживать себя. В поведении Тедеско много показного. Например, он регулярно апеллирует к судьям, немца постоянно что-то не устраивает. Честно говоря, мне не нравится, как себя ведёт Тедеско.

© РИА Новости / Павел Лисицын

— Александр Кокорин не полетит на матч с «Зенитом». Насколько это серьёзная потеря для «Спартака»?

— Судя по последним матчам, не слишком серьёзная. В новой команде он играет пока очень мало и на сегодняшний день не является футболистом основного состава. Особенный настрой Кокорина на «Зенит»? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле даже в Санкт-Петербурге. Это всего лишь догадки.

— Зелимхан Бакаев в матчах с «Ротором» и «Тамбовом» отдал по результативной передаче. Понятно, что это соперники не самого высокого уровня, но можно ли сказать, что десятый номер «Спартака» постепенно набирает прежнюю форму?

— Пока Зелимхан играет неровно. Ему необходимо время для того, чтобы прийти в себя. На данный момент я бы не стал говорить о Бакаеве как о футболисте, который делает результат. Посмотрите, ведь он даже не всегда попадает в стартовый состав в текущем сезоне. Не факт, что он выйдет на поле с первых минут и в Питере. У «Спартака» достаточно хороший подбор исполнителей. И потом, нельзя исключать, что с «Зенитом» Тедеско решит сыграть вовсе без «десятки». Тот же Роман Зобнин у них играет и на фланге, и в центре. Вдруг гости таким образом попытаются удивить действующего чемпиона.

«Если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у защитников «Зенита» могут возникнуть проблемы»

— Артём Дзюба после вынужденной паузы на матчи сборных забил «Лацио» и оформил дубль в игре с «Динамо». Можно ли сказать, что небольшой перерыв пошёл ему на пользу и к дерби нападающий подойдёт в лучшей форме?

— Мне кажется, да. Было видно, что он устал, как физически, так и психологически. Дзюбе необходима была пауза. Теперь он отдохнул и выглядит лучше, чем до ноябрьских матчей сборной. Понятно, что от него как от нападающего в дерби все ждут голов. Но мне в первую очередь хочется увидеть захватывающий и интересный матч. На выходных я смотрел встречу «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и оказался обескуражен той вялой игрой, которую показали команды. Надеюсь, в Питере всё сложится иначе и будет много эмоций и забитых мячей.

— По-вашему, матч между «Зенитом» и «Спартаком» может получиться скучным?

— Почему нет? Команды ведь могут отсидеться в обороне. Но многое будет зависеть от забитого мяча. Сейчас мы сколько угодно можем гадать, как сложится матч, а потом одна из команд забьёт, и второй придётся раскрываться. Один гол порой переворачивает ход игры.

— В последних матчах в отсутствие травмированного Вячеслава Караваева на правом фланге обороны «Зенита» выходил Алексей Сутормин. Насколько его опыта игры на данной позиции хватит в матче с таким соперником, как «Спартак», учитывая, что на левом краю у «Спартака» действует Айртон.

— Чувствуется, что край обороны — не позиция Сутормина. Но он закрывает её, и для команды это хороший вариант. Здорово, когда футболист может занять сразу несколько мест. Пусть Алексей справляется не на все 100 %, но и больших ляпов не совершает. Справится ли он с Айртоном? В матче с «Динамо» Сутормин вполне достойно сдерживал техничного Даниила Лесового. Плюс его всегда готов подстраховать правый центральный защитник Деян Ловрен.

— Могут ли Малком и Себастьян Дриусси на флангах воспользоваться любовью Айртона и Виктора Мозеса к подключениям к атаке?

— Посмотрим, получится ли у них использовать эти свободные зоны. Но одно дело, когда «Спартак» играет с уступающими в классе командами и вынужден взламывать насыщенную оборону. Тогда Айртону и Мозесу приходится подключаться высоко. Думаю, в дерби с «Зенитом» такого не будет. Наверняка, красно-белые начнут встречу осторожно и будут действовать вторым номером. И при прочих равных Мозесу придётся делать выбор в пользу обороны собственных ворот.

— Сможет ли возрастной дуэт в центре обороны «Зенита» Ярослав Ракицкий — Ловрен справиться с быстрыми Джорданом Ларссоном и Эсекьелем Понсе?

— Если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у защитников «Зенита» могут возникнуть проблемы. Это мы видели и в Лиге чемпионов. Но Ракицкий и Ловрен — достаточно опытные футболисты. Вряд ли они позволят разбежаться нападающим соперника. Да и опорные полузащитники Вильмар Барриос и Магомед Оздоев будут активно им помогать. В обороне оба действуют хорошо и грамотно пресекают быстрые контратаки соперника. Своими действиями они помогают защитниками вернуться на исходные позиции.

— В чём пара Барриоса и Оздоева сильнее дуэт Алекса Крала и Зобнина?

— Это более или менее сопоставимые по уровню связки. Но в обороне всё же сильнее опорники «Зенита».

— Можно ли ожидать, что петербуржцы будут организовывать основное давление на ворота «Спартака» через зону молодого Павла Маслова?

— Почему нет? Тренерский штаб Сергея Семака разберёт красно-белых и найдёт слабые места в их построениях, на которые сделает акцент. Но нужно понимать, в каком состоянии находятся футболисты «Зенита» и как именно они будут действовать. А так тренеры всегда призывают давить на тех защитников, которые, например, не обладают достаточной скоростью, стараясь выжать из этого недостатка максимум.

— Тройка центральных защитников «Спартака» поможет команде справиться с дуэтом Дзюба — Сердар Азмун?

— Конечно, играть против таких нападающих один в один невероятно сложно. А когда у тебя на одного человека больше, это облегчает жизнь защитникам. В таком случае они, по крайней мере, могут подстраховывать друг друга.

Понятно, что Дзюба по традиции будет выигрывать верховые единоборства и скидывать мячи Азмуну. Плюс нельзя забывать о подключениях техничных Малкома и Дриусси. Они тоже очень быстрые футболисты. Поэтому все пять защитников «Спартака» в Санкт-Петербурге, вероятно, будут ориентированы именно на оборону.

— Вратарь красно-белых Александр Максименко не всегда надёжно действует в матчах с топ-клубами. Не сформировался ли у него своеобразный комплекс?

— Я бы не сказал, что он совершает ошибки именно в матчах с топ-клубами. Каждый футболист порой допускает помарки вне зависимости от уровня соперника. Но, понятно, что играть с «Зенитом» намного тяжелее, чем с условной «Уфой», поскольку класс исполнителей петербуржцев значительно выше. Никакого «комплекса грандов» я у Максименко не вижу. Посмотрите, сколько он выручает «Спартак».