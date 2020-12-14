«Есть границы, которые нельзя переступать»: что случилось в подтрибунном помещении после матча РПЛ «Сочи» — «Спартак»

В «Спартаке» опровергли предположение, что главный тренер Доменико Тедеско обвинил арбитров матча с «Сочи» в предвзятости. Кроме того, по словам представителя клуба, в разговоре с вратарём соперника Сосланом Джанаевым тренер красно-белых не намекал на договорной характер встречи. Между тем появились доказательства, что в подтрибунном помещении произошла потасовка с участием ассистента Тедеско — немца Андреаса Хинкеля. РФС и РПЛ начали проверку по факту случившегося.

Скандал после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда «Сочи» на своём поле обыграла «Спартак» со счётом 1:0, продолжает обрастать подробностями. В стане красно-белых встали на сторону главного тренера Доменико Тедеско и постарались объяснить его поведение, которое многие посчитали провокационным.

Напомним, главный тренер «Спартака» после матча повздорил с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым, а затем началась драка, в которой пострадал ассистент немца Андреас Хинкель.

По словам директора департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова, действия специалиста были неправильно трактованы. Так, знак, якобы указывающий на предвзятость судей, на самом деле носил тактический характер и был адресован его подопечным. Что касается жеста пальцами, имитирующего купюры и направленного вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву, то в него также был заложен иной смысл.

«Тут они действительно имелись в виду, но, как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намёках на проплаченность результата речь не шла», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее с официальным заявлением выступил и сам Тедеско. Он вновь заявил, что представители «Сочи» сами спровоцировали конфликт — оскорбили его, а также напали на помощника Андреаса Хинкеля.

«Эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьёзностью. И такое больше не повторится никогда. Потому что мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», — приводит слова Тедеско официальный сайт «Спартака».

Он признался, был шокирован сложившейся ситуацией не только из-за поведения соперника, но и из-за бездействия официальных лиц матча.

Атмосфера в матче «Сочи» — «Спартак» начала накаляться ещё по окончании первого тайма. Тедеско неоднократно показывал в сторону поля скрещённые руки — «жест Жозе Моуринью». 10 лет назад португальский специалист подобным образом намекал на коррумпированность арбитров матча «Интер» — «Сампдория».

Дело в том, что в матче произошли сразу два неоднозначных эпизода, за которые, по мнению красно-белых, судьи должны были назначить пенальти. На 44-й мяч после удара Джордана Ларссона угодил в ребро Ибрагима Цаллагова, хотя гости полагали, что снаряд коснулся руки полузащитника. А в начале второго тайма Самуэль Жиго упал в штрафной соперника после блокировки, но судьи не усмотрели и в этом эпизоде нарушения.

Подобные претензии не понравились тренеру вратарей «Сочи» Дмитрию Бородину. Между специалистами возникла словесная перепалка. По версии Тедеско, оппонент указал на то, что в России он является приезжим.

«Я сказал две фразы: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», — цитирует Бородина Sport24.

Однако на этом конфликт не был исчерпан и разгорелся с новой силой после финального свитка. Уходя с поля, Джанаев пожал руку Тедеско и поблагодарил его за матч. Предполагается, что специалист обвинил футболиста в симуляции. На одном из видео, снятом в подтрибунном помещении, можно услышать, как он задаёт вопрос: «Сколько денег?».

Затем к перепалке подключились и другие участники матча с обеих сторон, и в центре внимания оказался уже Хинкель. Здесь версии сочинцев и москвичей вновь разнятся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кто-то достаточно резко оттолкнул или ударил ассистента Тедеско. Предполагается, что это мог быть полузащитник Жоаозиньо, хотя сам футболист не признал свою вину, отметив, что реакция красно-белых связана с «неумением проигрывать». В «Сочи» же и вовсе опровергли факт потасовки.

«До физического воздействия не дошло. Вы можете поверить, что Жоаозиньо кого-то ударил? Люди начали странно разворачивать всю эту историю. Им следовало бы просто промолчать, в этой ситуации они сами неправы. Нужно достойно себя вести в чужой стране, быть джентльменом на поле и после игры», — рассказал Джанаев.

В «Спартаке» резко осудили слова Бородина и выразили намерение изучить ситуацию, а также подать жалобу в Российский футбольный союз (РФС) на работу судей.

«ФК «Спартак-Москва» крайне возмущён поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! Надеемся, РФС не оставит данный инцидент без внимания и проведёт объективное расследование», — говорится в заявлении красно-белых.

В стороне от скандала не остались и в «Сочи». В клубе назвали «неспортивным» поведение Тедеско, чересчур эмоционально отреагировавшего на поражение.

«Поведение Тедеско в подтрибунном помещении не красит специалиста. После свистка об окончании игры мы должны уважительно относиться друг к другу. Не понимаю, чем были вызваны эмоциональные всплески. Да, в матче было достаточно много жёлтых карточек. Многие футболисты, получив повреждения, лежали на газоне. Но если мы будем каждый эпизод разбирать с точки зрения симуляции, это неправильно», — отметил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

В настоящий момент и РФС, и РПЛ проводят проверку по факту случившегося. Однако уже появились первые предположения относительно того, чем обернётся конфликт для обеих сторон. Так, член комитета по этике Андрей Созин обратил внимание на то, что обвинения Бородина в расизме неуместны. По его словам, строгое наказание может ждать Тедеско, обвинившего судей в коррупции.

«За такое Моуринью дисквалифицировали в Италии на пять матчей и дали большой штраф... За такие жесты в цивилизованном чемпионате по головке не погладят. Тедеско считает наш чемпионат нецивилизованным? Клубные пристрастия важны. Но в этом случае страдает имидж РФС, а это совсем другое дело», — подчеркнул Созин.

Что касается эпизода с Хинкелем и Жоаозиньо, то, по мнению спортивного юриста Михаила Прокопца, речь может идти исключительно об индивидуальном наказании, а не о техническом поражении сочинцам.

В России резко осудили конфликт между клубами, однако большинство экспертов сошлось во мнении, что винить в нём стоит в первую очередь Тедеско.

«Знаете, когда я играл против «Спартака», всё то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру — это одно. То, что люди видят — другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника», — написал тренер Вадим Евсеев в Instagram.

С точкой зрения коллеги согласился наставник «СКА-Хабаровск» Сергей Юран. Он предположил, что немец спровоцировал конфликт и посоветовал вести ему вести себя сдержаннее.

«Тедеско надо бы в себе покопаться. Ты всё-таки в чужой стране работаешь. Уважай местных коллег, арбитров! Доменико не такой уж мягкий и пушистый. Я же поиграл в Европе, видел, как там ведут себя легионеры, иностранцы — игроки, тренеры. Никто себе таких вольностей, как Тедеско, не позволяет. Иначе футбольное сообщество реагирует максимально жёстко», — отметил Юран.