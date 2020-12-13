В «Спартаке» прокомментировали жесты и поведение Тедеско во время и после игры с «Сочи»

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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал поведение наставника команды Доменико Тедеско во время и после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
В «Спартаке» прокомментировали жесты и поведение Тедеско во время и после игры с «Сочи»

«Вначале Тедеско показывал так называемый жест Моуриньо — скрещённые руки. Это тактическая вещь, которую понимает его команда, адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то ещё. Доменико часто использовал подобный ход в предыдущих матчах», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Также Фетисов объяснил, что имел в виду Тедеско, когда показывал жест, изображающий деньги.

«Тут они действительно имелись в виду, но, как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с этим жестом сказал вратарю: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию — за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?» Ни о каких намёках на проплаченный результат речь не шла», — добавил Фетисов.

После окончания встречи Тедеско заявил, что в подтрибунном помещении произошла потасовка, во время которой кто-то из игроков команды соперника ударил его ассистента Андреаса Хинкеля. В свою очередь, представители команды хозяев заявляли, что конфликт спровоцировал сам Тедеско своим поведением. 

Ранее владелец «Сочи» высказался о скандале после матча со «Спартаком».

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