Владелец «Сочи» высказался о скандале после матча со «Спартаком»

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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказал мнение о скандале, которым завершился матч 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
Владелец «Сочи» высказался о скандале после матча со «Спартаком»
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Тут комментарии не нужны. Это заслуженная победа, все это видели. А Тедеско неправ на 200%. Нужно уметь с честью выигрывать. А ещё больше в спорте важно уметь с честью проигрывать», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

После матча «Сочи» со «Спартаком», завершившегося победой хозяев поля со счётом 1:0, в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла потасовка. По данным СМИ, она разгорелась именно после перепалки Джанаева с Тедеско. Также сообщалось, что в ходе конфликта хавбек «Сочи» Жоаозиньо ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско выступил с заявлением о скандале после матча с «Сочи».

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