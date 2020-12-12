В «Сочи» выступили с заявлением по итогам инцидента после матча со «Спартаком»

ФК «Сочи» опубликовал заявление после инцидента, который произошёл по окончании матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

«ФК «Сочи» всегда выступал и выступает за честную игру как на футбольном поле, так и за его пределами. Одна из наших ключевых ценностей — это уважение к сопернику не только во время игры, но до и после матча. Наш капитан Сослан Джанаев после матча хотел поблагодарить главного тренера москвичей Доменико Тедеско, но столкнулся с эмоциональной реакцией со стороны наставника гостей. Мы считаем данное поведение неспортивным. Искренне надеемся, что неприятный инцидент будет исчерпан в кратчайшие сроки и на первый план снова выйдут спортивные результаты и происходящее на футбольном поле», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После окончания встречи главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что кто-то из команды соперника ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

Ранее Джанаев рассказал о конфликте с Тедеско после матча «Сочи» — «Спартак».