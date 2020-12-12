Джанаев рассказал о конфликте с Тедеско после матча «Сочи» — «Спартак»

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о конфликте с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги.

«На самом деле ничего такого не произошло, просто словесная перепалка. Я ждал после матча Георгия Джикию. В этот момент в подтрибунное помещение заходит мистер Тедеско, я совершенно по-нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после того эпизода, когда Понсе наступил мне на ногу. Подошли ребята из «Спартака», начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Потом подключился его помощник, начали прыгать через толпу», — приводит слова Джанаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что нужно уметь проигрывать, и добавил, что такое поведение недопустимо для главного тренера, который является лицом команды.

«Вести себя таким образом не нужно, тем более в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры. Понятное дело, что никто не хочет проигрывать, но когда матч закончился, зачем ты забегаешь, прыгаешь? Нужно покультурнее себя вести. Тем более ты не у себя дома. Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой», — заявил Джанаев, подчеркнув, что между ним и Тедеско не было никакого физического воздействия в возникшем конфликте.

После матча «Сочи» со «Спартаком», завершившегося победой хозяев поля со счётом 1:0, в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла потасовка. По данным СМИ, она разгорелась именно после перепалки Джанаева с Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обвинил тренера вратарей «Сочи» в национализме.