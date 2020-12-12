«Спартак» обвинил тренера вратарей «Сочи» в национализме

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что главный тренер московской команды Доменико Тедеско столкнулся с оскорблением на почве национальности по ходу матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:1).

«Мы столкнулись с проявлением национализма в адрес наставника команды Доменико Тедеско со стороны тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Он допустил нецензурные высказывания и призвал Тедеско покинуть Россию, «так как это не его страна», — заявил Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» намерены обратиться в комитет по этике Российского футбольного союза из-за конфликта Тедеско с Бородиным.