«Спартак» обвинил тренера вратарей «Сочи» в национализме
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«Мы столкнулись с проявлением национализма в адрес наставника команды Доменико Тедеско со стороны тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Он допустил нецензурные высказывания и призвал Тедеско покинуть Россию, «так как это не его страна», — заявил Фетисов «Спорт-Экспрессу».
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» намерены обратиться в комитет по этике Российского футбольного союза из-за конфликта Тедеско с Бородиным.