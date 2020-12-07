По пять мячей «Зенита», «Краснодара» и «Спартака», шесть побед хозяев и хет-трик Азмуна: главные события 17-го тура РПЛ

«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» одержали победы, забив по пять мячей в ворота «Урала», «Ротора» и «Тамбова» соответственно. При этом в составе петербуржцев хет-триком отметился Сердар Азмун, что помогло ему выйти на первое место в гонке бомбардиров турнира. В свою очередь, ЦСКА не сумел обыграть новичка Премьер-лиги «Химки» и опустился на третью строчку. RT рассказывает, чем запомнился 17-й тур РПЛ.

Безответственное удаление Ивана Игнатьева

Как правило, следующие после очередного тура Лиги чемпионов матчи РПЛ складываются не слишком удачно для участников главного еврокубка из России. Однако нынешний тур стал исключением, ведь «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» одержали победы.

Железнодорожники дома обыграли «Рубин» — 3:1. Причём встреча началась для них хуже не придумаешь. Уже на третьей минуте казанцы открыли счёт. Хван Ин Бём решился на удар из-за пределов штрафной, а Маринато Гилерме вместо того, чтобы поймать летящий ему в руки мяч, завалился в угол. Мало того, уже к десятой минуте Иван Игнатьев мог фактически поставить точку в этом противостоянии, но не реализовал два великолепных момента.

А вскоре ошибку допустил уже вратарь «Рубина» — экс-футболист «Локо» Никита Медведев. После подачи стандарта он выпустил снаряд из рук прямо на ногу Владиславу Игнатьеву. Между тем казанский Игнатьев продолжал приносить своей команде неприятности. К 47-й минуте он умудрился заработать две жёлтые карточки. Причём вторую получил за удар по ноге Ведрану Чорлуке, который даже не владел мячом. Леонид Слуцкий, провожая подопечного с поля, не удержался от крика.

В результате необязательный фол нападающего оказался судьбоносным, ведь в большинстве железнодорожники дожали соперника. И вновь в центре внимания оказался Владислав Игнатьев. На 68-й минуте он заработал пенальти, который реализовал Антон Миранчук, а в концовке отличился после подачи углового и оформил второй дубль в карьере.

Очередное поражение «Урала» от «Зенита»

А «Зенит» с «Краснодаром» вовсе забили по пять мячей в ворота «Урала» и «Ротора» соответственно. Екатеринбуржцы в очередной раз подтвердили статус удобного соперника для петербуржцев. В 21 матче с действующим чемпионом они добились лишь трёх ничьих и не одержали ни одной победы. А в городе на Неве чёрно-жёлтые вовсе уступили во всех десяти встречах.

В марте «Урал» пропустил на «Газпром Арене» семь мячей, а на этот раз — пять (1:5). Уже в первом тайме хозяева отличились четырежды. Сердар Азмун оформил дубль, а также заработал пенальти, который реализовал Артём Дзюба. Отличиться удалось и Дугласу дос Сантосу.

Во второй половине встречи подопечные Сергея Семака действовали с меньшей самоотдачей, но Азмун продолжал создавать моменты у чужих ворот в надежде оформить хет-трик. Помог ему в этом Малком, который заработал ещё один одиннадцатиметровый. Иранец свой шанс не упустил и довёл количество голов в текущем сезоне РПЛ до девяти. С этим результатом он поднялся на первое место в гонке бомбардиров турнира.

Екатеринбуржцам в концовке удалось, как и в марте, сократить отставание в счёте. Ворота Андрея Лунёва, проводившего первый матч за пять месяцев, поразил 20-летний Артём Шаболин.

Дубли Ари и Классона

«Краснодар» также забил пять мячей в ворота «Ротора», но матч получился для южан непростым, хотя команде повезло с быстрым голом. Уже на 14-й минуте Ари отметился результативным ударом, который стал для него первым с марта.

Неудачное начало не сказалось на действиях волгоградцев. Новичок РПЛ сумел перехватить инициативу и создал несколько опасных моментов у ворот Матвея Сафонова. Однако молодой голкипер не позволил сопернику сравнять счёт. В целом он стал одним из главных героев встречи. В активе Матвея шесть сейвов и несколько запоминающихся выходов за пределы собственной штрафной в стиле Мануэля Нойера.

А вот главным антигероем можно назвать нападающего «Ротора» Андреса Понсе, который к 30-й минуте заработал две жёлтые карточки за неспортивное поведение.

В довершение всех бед в конце первого тайма Соломон Кверквелия сыграл рукой в своей штрафной, и судья Алексей Матюнин после просмотра повтора указал на «точку». Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ари. Спустя всего две минуты Магомед Шапи Сулейманов дальним ударом довёл счёт до крупного. А незадолго до финального свистка дубль удалось оформить вышедшему на замену Виктору Классону.

Демарш от «Тамбова» в Москве

Между тем матч между «Спартаком» и «Тамбовом» в Москве мог вовсе не состояться. Гости рассматривали возможность бойкота встречи из-за серьёзных финансовых проблем клуба. В результате в столицу подопечные Сергея Первушина прилетели, но многие лидеры коллектива остались на скамейке запасных и на поле так и не вышли. Зато шанс проявить себя получили несколько молодых футболистов. В РПЛ дебютировали сразу трое: Зураб Гигашвили, Дмитрий Меренчуков и Анвон Лоуренс. Меренчукову даже удалось отметиться результативной передачей.

Несмотря на то что гости вышли на поле в экспериментальном составе, первый тайм получился для «Спартака» не слишком удачным. На 27-й минуте Джордан Ларссон открыл счёт после передачи Алекса Крала, но в целом хозяева выглядели не намного лучше соперника.

В середине второй половины встречи Эсекьель Понсе удвоил преимущество красно-белых, причём судья определил, что защитник вынес мяч из-за линии ворот, только посмотрев повтор. Но буквально в следующей атаке москвичи умудрились пропустить. Герман Онугха мощным ударом отправил мяч под перекладину.

Лишь в концовке «Спартак» добил скромного оппонента. Ларссон и Понсе оформили по дублю, а Самуэль Жиго отличился во втором матче подряд. Таким образом, красно-белые забили более четырёх мячей в РПЛ впервые за семь лет. В декабре 2013-го они ещё на стадионе «Локомотив» разгромили «Волгу» — 6:1. «Тамбов» же, потерпевший пятое поражение подряд в чемпионате страны, по информации СМИ, зимой вовсе может сняться с турнира.

Неожиданное поражение «Ростова»

Главной же неожиданностью тура стало домашнее поражение «Ростова» от аутсайдера «Уфы» с минимальным счётом. Жёлто-синие подошли к данной встрече с двумя победами подряд в активе, тогда как соперник лишь неделю назад прервал 13-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. К тому же из-за проблем со здоровьем не приехал в Ростов-на-Дону главный тренер гостей Рашид Рахимов.

Однако хозяева выглядели крайне слабо и так и не сумели взломать оборону оппонента. Мало того, за всю игру они нанесли лишь два удара в створ ворот Александра Беленова. «Уфа» же воспользовалась своим шансом на 70-й минуте. Сербский новичок команды Комнен Андрич на замахе убрал защитника и точно пробил в дальний угол. В семи матчах за башкортостанцев во всех турнирах нападающий забил уже четыре мяча.

В свою очередь, Олег Данченко отдал пятую результативную передачу в текущем сезоне чемпионата России и догнал по этому показателю Дугласа и Зелимхана Бакаева. «Уфа» же одержала вторую победу подряд в РПЛ, не пропустив в этих матчах ни одного мяча, и покинула зону вылета.

Седьмой матч Шунина на «ноль»

Осечкой «Ростова» удалось воспользоваться «Динамо», которое в двух последних матчах РПЛ набрало лишь одно очко. Однако во встрече с «Арсеналом» бело-голубые оказались сильнее — 1:0. Таким образом, им удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с туляками.

Судьбу встречи решил точный удар Даниила Фомина на 45-й минуте. Полузащитник воспользовался грубой ошибкой Мохаммеда Кадири, который неудачно грудью сбросил мяч Егору Шамову, и с рикошетом от штанги отправил снаряд в ворота. Для футболиста сборной России, лишь летом перешедшего в «Динамо» из «Уфы», этот гол стал третьим в текущем сезоне РПЛ.

Казалось, во втором тайме «Арсенал» сделает всё, чтобы отыграться, но команда практически не создала моментов. Это позволило капитану москвичей Антону Шунину провести седьмой «сухой» матч в нынешнем розыгрыше национального первенства.

Гол Мирзова для «Спартака»

Ещё один неожиданный результат был зафиксирован в Москве, где ЦСКА не сумел обыграть набравшие ход «Химки» — 2:2. В последних трёх турах армейцы заработали лишь два очка из девяти возможных и опустились на третье место в турнирной таблице. В свою очередь, подмосковный коллектив не только продлил беспроигрышную серию в РПЛ до четырёх встреч, но и впервые за 13 лет отобрал очки у красно-синих. В 2007-м соперники не сумели поразить ворота друг друга — 0:0.

На этот раз ЦСКА одержать победу не помогло даже возвращение Марио Фернандеса, Константина Кучаева и Алана Дзагоева. При этом главный тренер команды Виктор Гончаренко из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны. В первом тайме хозяева владели серьёзным преимуществом и закономерно повели в счёте. Никола Влашич забил седьмой мяч в текущем сезоне РПЛ после передачи Кучаева.

Казалось, во второй половине встречи армейцы сделают всё, чтобы снять вопросы о победителе. Однако они умудрились за пять минут пропустить дважды. Сначала Илья Кухарчук буквально расстрелял створ чужих ворот, воспользовавшись неудачным выносом Георгия Щенникова, а затем в ходе ещё одной контратаки точный удар в дальний угол нанёс Резиуан Мирзов. Арендованный у «Спартака» полузащитник отметился четвёртым голом в составе «Химок» в РПЛ и отпраздновал радостное событие, сложив пальцы ромбиком, передавая привет красно-белым.

ЦСКА удалось быстро отыграться. Илья Шкурин после проникающей передачи Чидеры Эджуке протолкнул мяч мимо Ильи Лантратова. До финального свистка у фаворита оставалось ещё более получаса, но вырвать победу команде не удалось. Не помог и выход Фёдора Чалова, который продлил собственную безголевую серию до пяти матчей во всех турнирах.

13-й отражённый пенальти Джанаева в карьере

«Сочи», напротив, прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и вернулся в топ-7. Южане дома забили два безответных мяча в ворота «Ахмата», который после 18 октября не знал поражений в чемпионате России.

Причём стартовать матч мог совсем не по сценарию хозяев. В начале встречи гости заработали довольно спорный пенальти (судья Сергей Лапочкин указал на «точку», лишь посмотрев повтор), но Сослан Джанаев парировал удар Бернарда Бериши. Таким образом, опытный вратарь отразил 13-й одиннадцатиметровый в карьере.

После этого сочинцы перехватили инициативу и ещё до перерыва отличились дважды. Сначала Марко Дуганджич забил дебютный мяч в составе команды, а затем Артур Юсупов с близкой дистанции расстрелял створ. В данном эпизоде пятой голевой передачей в текущем сезоне РПЛ отметился Тимофей Маргасов. Это помогло защитнику вырваться в лидеры турнира по данному показателю вместе с Данченко, Дугласом и Зелимханом Бакаевым.