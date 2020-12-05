Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Зенита» хет-трик оформил Сердар Азмун, отличившийся на 17-й и 22-й минутах, а также реализовавший пенальти на 76-й. Ещё один гол с пенальти в активе Артёма Дзюбы, забившего на 30-й минуте. Автором ещё одного гола на 44-й минуте стал Дуглас дос Сантос.

«Урал» ответил голом Артёма Шаболина, забившего на 82-й минуте.

«Зенит» с 35 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Урал» с 19 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что дубли Ари и Классона помогли «Краснодару» разгромить «Ротор» в РПЛ.