«Локомотив» в большинстве обыграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» одержал волевую победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1.

Гости вышли вперёд в начале игры после гола Хван Ин Бома. В составе железнодорожников на 17-й минуте отличился Владислав Игнатьев.

После перерыва подопечные Леонида Слуцкого остались в меньшинстве из-за удаления Ивана Игнатьева. «Локомотив» же смог воспользоваться численным преимуществом — на 69-й минуте Антон Миранчук реализовал пенальти, а на 86-й Владислав Игнатьев оформил дубль.

Таким образом, команда Марко Николича набрала 28 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Рубин» с 24 очками находится на десятой строчке.

Ранее Антон Миранчук признался, что мечтает уехать в европейский чемпионат.