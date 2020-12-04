Антон Миранчук признался, что мечтает уехать в европейский чемпионат

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что мечтает попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.
Антон Миранчук признался, что мечтает уехать в европейский чемпионат
  • РИА Новости

«Какая у меня мечта? В карьере — уехать в европейский чемпионат. В жизни — большой дом и большая семья», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

25-летний хавбек является воспитанником «Локомотива». За восемь сезонов в составе московского клуба он провёл 123 матча, забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач, выиграв с командой РПЛ, трижды — Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Как сообщалось ранее, агент заявил, что «Локомотив» открыт для предложений из Европы по поводу Антона Миранчука.

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