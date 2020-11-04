Агент заявил, что «Локомотив» открыт для предложений из Европы по Антону Миранчуку

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал продление контракта его клиента с клубом.

«Надо отдать должное клубу и руководству за понимание, терпимость и взаимное уважение при переговорах. Интересы игрока были приняты во внимание. Все остались при своих, все довольны. Что касается перехода в Европу, то «Локомотив» открыт для предложений из европейских чемпионатов, клуб готов к диалогу. Все предложения будут рассмотрены индивидуально, будет вестись поиск компромиссных решений в зависимости от желания игрока и «Локомотива», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Он отметил, что Антон Миранчук, как и его брат Алексей, перешедший в итальянскую «Аталанту», с огромным уважением относится к «Локомотиву».

«Предложения из России он не рассматривал. Его желанием было продолжать карьеру здесь», — добавил агент.

25-летний хавбек является воспитанником «Локомотива». За восемь сезонов в составе московского клуба он провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 голевых передач, выиграв с командой РПЛ, трижды — Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком.