«Локомотив» объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до лета 2024 года.

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». За восемь сезонов в составе московского клуба он провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 голевых передач, выиграв с командой РПЛ, трижды — Кубок России, один раз — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что агент рассказал, как Алексей Миранчук реагирует на отсутствие игровой практики в «Аталанте».