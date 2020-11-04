«Локомотив» объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком

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Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до лета 2024 года.

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». За восемь сезонов в составе московского клуба он провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 голевых передач, выиграв с командой РПЛ, трижды — Кубок России, один раз — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что агент рассказал, как Алексей Миранчук реагирует на отсутствие игровой практики в «Аталанте».

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