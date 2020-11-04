Агент рассказал, как Миранчук реагирует на отсутствие игровой практики в «Аталанте»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказал мнение о положении своего клиента в команде.

«Всё абсолютно нормально, идёт ротация, ищут оптимальный состав. На днях общался с сыном президента «Аталанты» — всё хорошо, вопросов к Лёше нет. Конечно, сейчас для Алексея много отличий по сравнению с чемпионатом России, но он терпеливо и спокойно работает. К тому же не забывайте о той травме, которая у него была недавно. Она оказалась серьёзнее, чем ожидали. На восстановление ушло много времени. В полном объёме он тренируется в «Аталанте» только две с половиной — три недели», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сам футболист спокойно реагирует на ситуацию.

«Конечно, ему сейчас не очень привычно, так как до этого он много лет был лидером своей команды, постоянно играл в основном составе. Люди иногда сталкиваются с трудностями. Парень полон сил, уверенности, терпения. Никаких пессимистических настроений нет. В команде к нему отличное отношение, Лёша спокойно работает. Новый клуб, новые требования, новая страна, новые устои — всё новое. Это нормальный процесс», — добавил агент.

25-летний Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы. Он дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланда», в котором отыграл 11 минут и забил мяч. После этого он на поле ещё не появлялся.

Ранее депутат Лебедев высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте».