Депутат Лебедев высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте»

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Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев высказал мнение о нынешней роли полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».
Депутат Лебедев высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте»
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«Почему не играет Алексей Миранчук? Если в «Локомотиве» Лёша был ведущим футболистом, звездой и вся игра строилась вокруг него, то «Аталанта» — это один из ведущих клубов итальянского чемпионата. Там конкуренция за попадание в основу куда серьёзнее. У Алексея сбылась мечта, он уехал за границу, пытается там адаптироваться. Но, на мой взгляд, уехать в Европу и сидеть на скамейке — это хуже, чем остаться в России, быть ведущим футболистом и стабильно выходить на поле. Но это право Алексея, он сделал свой выбор. Мы надеемся, что он своей игрой докажет право попадать в старт «Аталанты» и продемонстрирует себя», — цитирует Лебедева Sport24.

После перехода, который произошёл 2 сентября, Миранчук вышел на поле в составе «Аталанты» всего один раз и забил один мяч.

Ранее хет-трик Жоты помог «Ливерпулю» разгромить «Аталанту» в ЛЧ.

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